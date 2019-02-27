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27.02.2019
Военное обозрение

Почему Киев опасается свержения Мадуро американцами

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Властями (среди многих государств мира), которые должны быть больше других заинтересованы в сохранении президентского кресла за Николасом Мадуро в Венесуэле, сегодня точно являются власти Украины. Косвенным доказательством этого факта является то, что киевский режим, пожалуй, впервые за последние годы не принял решения, которое "просили" принять в Вашингтоне. Киевские власти отказались признать временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, заявив, что они выступают за диалог. Но чтобы окончательно не разозлить вашингтонских друзей, Киев объявил, что "осуждает режим Мадуро".

Источник изображения: Фейсбук/Порошенко

Почему же на Украине не заинтересованы в том, чтобы в президентском кресле оказался г-н Гуаидо, провозгласивший себя врио главы Венесуэлы?

Ответ очень прост. На Украине, которую через месяц с небольшим ожидают президентские выборы, прекрасно понимают, что если США дожмут и свергнут Николаса Мадуро в Венесуэле, то это будет новый прецедент по фактическому назначению власти извне. Киевская верхушка осознаёт, что в таком случае и Россия может воспользоваться "американской логикой", назвав победу "нелояльного" кандидата несостоятельной, а самого победителя президентской кампании нелегитимным.

Причины? Хоть отбавляй: узурпация власти, недопуск на выборы российских наблюдателей, запрет на открытие избирательных участков в России (где сегодня как минимум 3 млн переселенцев с Украины), отсутствие возможностей голосования у жителей "отдельных районов" Донбасса (ДНР и ЛНР) при учёте того, что эти территории Киев считает украинскими. Это с лихвой перекрывает все те претензии, которые США пытаются предъявлять Николасу Мадуро в Венесуэле.

Именно поэтому киевская власть крайне неохотно реагирует на происходящее в латиноамериканской стране, опасаясь того, что действия США в Южной Америке могут привести к аналогичному развитию событий на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
Украина
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