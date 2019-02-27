"Калашников" опубликовал технические характеристики автомата АМ-17
Концерн "Калашников".
Источник изображения: Коммерсантъ / Петр Кассин
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Концерн "Калашников" опубликовал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Общая длина оружия составила 750 миллиметров, длина ствола — 230 миллиметров. Масса автомата — 2,5 килограмма.
Емкость магазина — 30 патронов калибра 5,45х39 миллиметров. Он оснащен окнами визуального контроля количества боеприпасов.
В конструкцию автомата также интегрирована планка Пикаттини для установки прицельных комплексов.
Малогабаритный автомат АМ-17 разработан концерном "Калашников" на базе опытного автомата МА. Первый опытный экземпляр оружия был представлен на форуме "Армия-2017".
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