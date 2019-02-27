"Роскосмос" отправит семь космических кораблей на МКС до конца года

На 2019 год "Роскосмос" запланировал запуски на Международную космическую станцию (МКС) четырех пилотируемых кораблей "Союз-МС" и трех грузовых "Прогресс-МС". Об этом 26 февраля сообщается на сайте госкорпорации.

Ближайший запуск запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. В экипаж корабля "Союз МС-12" войдут американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг, а также россиянин Алексей Овчинин. Длительность полета составит 203 дня.

Следующие запуски пилотируемых кораблей пройдут 6 июля, 22 августа и 25 сентября. "Грузовики" же запустят 4 апреля, 31 июля и 20 декабря.

16 февраля стало известно, что увеличение российского экипажа МКС с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года. Сообщалось, что это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля "Наука" на середину 2020 года. До этого планировалось, что состав экипажа будет увеличен к сентябрю 2019-го, напоминает "Газета.ру".