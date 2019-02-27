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27.02.2019
Военно-промышленный курьер

Украина собирается запускать ракеты с собственного космодрома

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Источник изображения: vpk-news.ru

Днепропетровский "Южмаш" инициирует создание плавучей платформы для запуска ракет. Заказ на строительство конкурента "Морскому старту" предполагается разместить на Херсонском заводе "Паллада". Он специализируется на плавучих доках.

"Украина не имеет собственного космодрома... Нам давно нужна собственная площадка для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине, – рассказал корреспонденту агентства Укринформ генеральный директор госпредприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" Сергей Войт. – Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов... Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую платформу на херсонском предприятии "Паллада".

Однако еще в 2017 году глава Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко сетовал, что после остановки проекта "Морской старт" у "Южмаша" нет серьёзных заказов: "Есть какие-то незначительные контракты с иностранными заказчиками, по внутренней кооперации. Но они не могут заместить те объёмы производства, под которые был спроектирован завод. Его инфраструктура и мощности позволяют производить десятки ракет ежегодно, однако за последние три года мы не сделали ни одной".

Экс-президент незалежной и бывший гендиректор "Южмаша" (1986-1992) Леонид Кучма считает, что все беды украинской космической отрасли – результат разрыва связей с Российской Федерацией: "Мы поставили крест на сотрудничестве с Россией. Я задаю простой вопрос: скажите, пожалуйста, а почему "бедная" Америка из санкций против России вычеркнула космическую отрасль? А мы вообще вычеркнули сотрудничество с Россией в этом плане".

Исчезновение космической отрасли на Украине и продолжающуюся деиндустриализацию страны констатировали участники экономического форума "Власть и бизнес: новый общественный договор".

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Укроборонпром
Южмаш
Проекты
Морской старт
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