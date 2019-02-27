На Украине заявили об испытаниях модернизированного броневика "Казак-2М1"

На Украине приступили к испытаниям модернизированного бронеавтомобиля "Казак-2М1". Проверку проводит государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины, сообщает украинский военный портал.

Источник изображения: Минобороны Украины

По информации издания, комплекс испытаний включает в себя езду по бездорожью, преодоление бродов и удобство десантирования. На модернизированный бронеавтомобиль установлен 5,9-литровый дизель с механической коробкой передач. Бронекорпус обеспечивает защиту военнослужащих от стрелкового оружия (точных данных по защите нет), вмещает 9 военнослужащих (всего или +экипаж?), имеются турели для установки различного вооружения.

Согласно заявлению начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадия Никифорова, бронеавтомобиль достаточно проходим - испытания проходили на полигонах для гусеничной техники.

Бронеавтомобиль после окончания испытаний будет поставляться в вооруженные силы Украины, пишет издание.

Между тем военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал для RT информацию об испытаниях модернизированного бронеавтомобиля "Казак-2М1". Эксперт убежден, что данный бронеавтомобиль является "показухой" Порошенко, который пытается выдать единичные экземпляры недоработанной машины чуть-ли не за серийный образец, готовый к поставке в войска.

Пусть покажут хоть одно конструкторское бюро, которое эффективно работает, инженеров, которые хотя бы способны прочесть чертежи. Всё разрушено, народ разъехался в Россию, Китай, Индию

- заявил эксперт, добавив, что теперь данный бронеавтомобиль будут возить с выставки на выставку, выдавая за достижение.