Войти
27.02.2019
Военное обозрение

На Украине заявили об испытаниях модернизированного броневика "Казак-2М1"

531
0
-1

На Украине приступили к испытаниям модернизированного бронеавтомобиля "Казак-2М1". Проверку проводит государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники Украины, сообщает украинский военный портал.

Источник изображения: Минобороны Украины

По информации издания, комплекс испытаний включает в себя езду по бездорожью, преодоление бродов и удобство десантирования. На модернизированный бронеавтомобиль установлен 5,9-литровый дизель с механической коробкой передач. Бронекорпус обеспечивает защиту военнослужащих от стрелкового оружия (точных данных по защите нет), вмещает 9 военнослужащих (всего или +экипаж?), имеются турели для установки различного вооружения.

Согласно заявлению начальника научно-исследовательской лаборатории автомобильной техники общевойскового назначения Геннадия Никифорова, бронеавтомобиль достаточно проходим - испытания проходили на полигонах для гусеничной техники.

Бронеавтомобиль после окончания испытаний будет поставляться в вооруженные силы Украины, пишет издание.

Между тем военный эксперт, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал для RT информацию об испытаниях модернизированного бронеавтомобиля "Казак-2М1". Эксперт убежден, что данный бронеавтомобиль является "показухой" Порошенко, который пытается выдать единичные экземпляры недоработанной машины чуть-ли не за серийный образец, готовый к поставке в войска.

Пусть покажут хоть одно конструкторское бюро, которое эффективно работает, инженеров, которые хотя бы способны прочесть чертежи. Всё разрушено, народ разъехался в Россию, Китай, Индию

- заявил эксперт, добавив, что теперь данный бронеавтомобиль будут возить с выставки на выставку, выдавая за достижение.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Украина
Похожие новости
25.02.2016
Вызов принят
15.10.2014
Медведь без когтей: конец военной модернизации России? ("The National Interest", США)
31.07.2014
Почти 200 компаний из РФ, КНР, Индии, Индонезии и других стран примут участие в Гидроавиасалоне-2014
29.04.2014
"Панцирь" выходит в лидеры
22.12.2010
Проблематика ВТС станет одной из тем переговоров Медведева в Индии
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 16:59
  • 1
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 27.02 16:56
  • 2
Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет
  • 27.02 16:52
  • 1
Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России
  • 27.02 16:41
  • 1
Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия
  • 27.02 16:28
  • 80
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 27.02 16:24
  • 1
Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с истребителем Су-35
  • 27.02 15:16
  • 5
Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль
  • 27.02 15:16
  • 15
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 15:05
  • 4
Арсенал шестого поколения
  • 27.02 15:04
  • 17
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 27.02 14:49
  • 1
Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом
  • 27.02 14:35
  • 4
Зашел ум за рейтинг
  • 27.02 14:25
  • 1
Сладкий сон в тени самолета-разведчика
  • 27.02 14:22
  • 1
Отряд кораблей СФ во главе с "Адмиралом Горшковым" отправился в Атлантику
  • 27.02 14:17
  • 1
Планы "Вертолетов России" создать пятиместную машину позволят отказаться от американских "Робинсонов" - Борисов