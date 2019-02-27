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27.02.2019
ТАСС

Около 20 тыс. военнослужащих станут участниками батальонных тактических учений на юге РФ

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Танк Т-80 во время совместных учений стран ОДКБ. Архивное фото
Танк Т-80 во время совместных учений стран ОДКБ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В полевых условиях командиры батальонов должны показать современные способы ведения боевых действий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Двухсторонние батальонные тактические учения (БТУ) с участием около 20 тыс. военных пройдут в течение месяца на полигонах Южного военного округа. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

"В период стартовавших масштабных БТУ в соединениях и воинских частях округа будут задействованы около 20 тыс. военнослужащих", - сказал Дворников, уточнив, что всего спланировано привлечь более 40 батальонных тактических групп.

Он отметил, что в полевых условиях командиры батальонов должны показать современные способы ведения боевых действий с применением разведывательно-огневых и ударных контуров, аэромобильных групп, тактических воздушных десантов, организовать противодиверсионные действия для борьбы с ударными дронами, антиснайперскими контурами и обеспечить контрбатарейную борьбу.

"Основная задача командиров подразделений - уйти от шаблонных действий в ходе принятия решений и при постановке боевых задач подчиненным подразделениям, попытаться использовать нестандартные действия для введения в заблуждение противостоящих войск", - определил главную цель командующий.

Вначале в соединениях и воинских частях будут проведены пять показных двухсторонних учений - по одному в каждом общевойсковом объединении, а также в частях морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии. Затем командиры соединений и воинских частей проведут учения уже со всеми задействованными батальонами.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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