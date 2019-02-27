Концерн "Калашников" раскрыл характеристики миниавтомата АМ-17

Стали известны технические характеристики перспективной разработки ижевского концерна - автомата АМ-17. Видео позволяет детально разглядеть оружие вблизи

Презентационный ролик был выложен на сайте концерна "Калашников".

Общая длинна этого "малыша" - 740 миллиметров, длина ствола - 230 миллиметров. Магазин рассчитан на 30 патронов калибра 5,45х39 миллиметров.

Кстати, отследить количество боеприпасов можно с помощью специальных "окон" в магазине.

Телескопический приклад автомата складывается вправо. Рукоятку затвора можно выводить на обе стороны. Переключатель режима ведения огня также двухсторонний. Автомат оснащен планкой Пикатинни.

Справка "РГ"

АМ-17 был создан ижевским концерном на замену АКС-74У (автомат Калашникова складной укороченный). Прототипом ему послужила разработка легендарного Евгения Драгунова 1970-х годов известная под аббревиатурой МА. Предназначен он в первую очередь для спецподразделений.[/b]

[b]Ранее концерн сообщал, что к перспективному автомату проявил интерес в ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Олег Корякин