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27.02.2019
Российская газета

Концерн "Калашников" раскрыл характеристики миниавтомата АМ-17

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Источник изображения: rg.ru

Стали известны технические характеристики перспективной разработки ижевского концерна - автомата АМ-17. Видео позволяет детально разглядеть оружие вблизи


Презентационный ролик был выложен на сайте концерна "Калашников".

Общая длинна этого "малыша" - 740 миллиметров, длина ствола - 230 миллиметров. Магазин рассчитан на 30 патронов калибра 5,45х39 миллиметров.

Кстати, отследить количество боеприпасов можно с помощью специальных "окон" в магазине.

Телескопический приклад автомата складывается вправо. Рукоятку затвора можно выводить на обе стороны. Переключатель режима ведения огня также двухсторонний. Автомат оснащен планкой Пикатинни.

Справка "РГ"

АМ-17 был создан ижевским концерном на замену АКС-74У (автомат Калашникова складной укороченный). Прототипом ему послужила разработка легендарного Евгения Драгунова 1970-х годов известная под аббревиатурой МА. Предназначен он в первую очередь для спецподразделений.[/b]

[b]Ранее концерн сообщал, что к перспективному автомату проявил интерес в ФСБ, ФСО и Росгвардии.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
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