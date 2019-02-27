Стоимость модернизированного "Ночного охотника" Ми-28НМ обоснована - источник в ОПК

Производитель ведет диалог с Минобороны РФ по сокращению издержек

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Стоимость модернизированного вертолета Ми-28НМ оказалась выше, чем ожидало Минобороны РФ, но она обоснована, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

"Стоимость планируемого контракта на поставку Ми-28НМ признана военным ведомством обоснованной, но это не отменяет того факта, что она оказалась выше первоначальных ожиданий, в том числе из-за роста цен на покупные комплектующие изделия, которые составляют до 70% стоимости вертолета", - заявил собеседник агентства.

По его словам, при подготовке к заключению контракта на поставку Ми-28НМ предприятие-изготовитель ("Роствертол" холдинга "Вертолеты России" - ИФ) и предприятия кооперации выпустили материалы, обосновывающие стоимость изготовления вертолетов.

"Эти материалы утверждены министерством обороны в лице аккредитованного на предприятии-изготовителе военного представительства", - подчеркнул источник.

Он отметил, что заказчик и изготовитель пытаются найти компромиссное решение для обеих сторон.

"В настоящее время стороны продолжают диалог и ищут пути сокращения издержек на проект", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в настоящее время завершается изготовление установочной партии вертолетов - её передача Минобороны запланирована на второй квартал этого года.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что рассчитывают на пересмотр холдингом "Вертолеты России" стоимости модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник".

"При подготовке очередного контракта на поставку в войска вертолетов Ми-28НМ мы действительно столкнулись, на наш взгляд, с завышенной стоимостью этих машин холдингом "Вертолеты России", - заявил в понедельник "Интерфаксу" начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

"Со своей стороны мы руководствуемся жесткими требованиями к рачительному расходованию средств госбюджета на закупки вооружений, и не только по тематике ВКС", - сказал он.

По словам А.Гуляева, российское военное ведомство неоднократно обращалось к руководству "Вертолетов России" с предложением пересмотреть ценовую политику с учетом значительных объемов закупаемой серии.

"Надеемся, что руководство холдинга подойдет к решению данного вопроса по государственному, а не только с позиции коммерческого интереса", - заявил генерал.

На прошлой неделе несколько военных источников сообщили "Интерфаксу" о решении Минобороны РФ отказаться от серийной закупки новых Ми-28НМ из-за их цены.

"Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг "Вертолеты России" отказался принимать условия Минобороны", - сообщил один из собеседников агентства.

По его словам, Минобороны РФ на протяжении более трех месяцев осуществляло подготовку к заключению государственного контракта с холдингом "Вертолеты России", однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены.

По словам источника, контрактом предусматривалась поставка в войска серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ.

11 февраля глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что первая партия Ми-28НМ будет передана Минобороны РФ в апреле.

15 февраля прошлого года А.Богинский сообщил "Интерфаксу", что Ми-28НМ проходит государственные совместные испытания.

Ми-28НМ - новейшая модификация боевого Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над вертолетом начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также будет иметь новое высокоточное оружие, современную систему управления и "стеклянную кабину", в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.