Владимир Шаманов представил книгу об истории Рязанского училища ВДВ

В Музее Победы прошла презентация книги "Дорогой чести и мужества". Издание представили соавторы – Герой России, Председатель комитета по обороне ГД ФС РФ Владимир Шаманов и Председатель Научного совета РВИО Владимир Чуров.

Книга, вышедшая в свет под эгидой Российского военно-исторического общества и Российской Ассоциации Героев, посвящена 100-летию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В мероприятии приняли участие ветераны ВДВ, выпускники рязанского училища, курсанты, кадеты и юнармейцы.

Во вступительном слове Владимир Шаманов отметил роль Воздушно-десантных войск в сохранении мира на нашей земле и в победе над фашизмом.

- В Сталинградской битве решающую роль сыграли воины-десантники. И мы, и ветераны, и курсанты гордимся этим. Впервые в новейшей истории России нашему училищу присвоено звание "Гвардейское". Это заслуга всех категорий военнослужащих прославленного высшего учебного заведения, - сказал Владимир Шаманов.

Также он сообщил, что в ближайшее время будет издана книга о четырех командующих ВДВ, которые возглавляли войска в предвоенное и военное время.

- Таким образом мы воздадим должное тем, кто выиграл эту великую войну, Победой в которой мы все гордимся. Мы победили самого страшного врага – фашизм, - сказал Герой России.

Он поблагодарил Владимира Чурова за проделанную работу по подготовке книги и передал ему слово.

- Эта книга родилась благодаря тому, что во главе Ассоциации Героев стоит Владимир Анатольевич Шаманов. Без его поддержки и участия книга не увидела бы свет. Книга посвящена старейшему в Советском Союзе и современной России военному учебному заведению. При работе над книгой был найден документ, подтверждающий формирование первых рязанских курсов командного состава РККА 29 августа 1918 года. И сегодня Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова опирается на глубочайшие традиции рязанских военных учебных заведений, - сказал Владимир Чуров.

Исторический сборник "Дорогой чести и мужества" охватывает столетний период с момента образования курсов в конце 1918 года по настоящее время. При создании книги использовались материалы Российского государственного военного архива, Центрального архива Минобороны России, Музея истории ВДВ, архива РВВДКУ, а также частных архивов выпускников курсов, школ и военных училищ. Сборник ориентирован на широкую читательскую аудиторию.