26 февраля - день основания Тульского оружейного завода

26 (15 по старому стилю) февраля 1712 г. в своем указе Петр I повелевал: "...для лучшего в том ружейном деле способу, при той оружейной слободе, изыскав удобное место, построить заводы, на которых бы можно ружья, фузеи, пистолеты сверлить и оттирать, а палаши и ножи точить водою".

С 1706 года здесь уже существовал оружейный двор с кузницами и работными избами, тульским оружием были вооружены русские войска под Полтавой. Указом дело ставилось на государственную основу, а оружейный двор был превращен в казенное предприятие.

Предприятие оснащалось прогрессивным по тому времени оборудованием: водяными машинами, "вертельными" станками для сверления стволов, точилами, молотами, станками для "оттирания" — наружной и внутренней отделки стволов. Впервые в производстве механизмов стали использовать поверочные калибры. Применение самых передовых технологий 18 века значительно повысило качество выпускаемого оружия, и как результат - в одном из царских указов тульское оружие было признано за эталон.

На вторую половину XVIII века приходится расцвет тульского оружейного мастерства. Необычайно возрос спрос на художественно украшенное тульское оружие и партикулярные изделия.

В 1941-1945 годах, работая под девизом "Все для фронта, все для победы", тульские оружейники выпускали самозарядные винтовки СВТ-38/40, авиационную пушку "Швак", револьвер системы Наган и пистолет системы Токарева.

Тульский оружейный завод основан в 1712 году по именному Указу Петра I и преобразован в 1993 году в открытое акционерное общество. В соответствии с приказом Госкорпорации Ростех в 2009 году ОАО "Тульский оружейный завод" вошел в оборонный холдинг АО "НПО "Высокоточные комплексы", что содействовало выполнению Государственной программы вооружения, реализации задач военно-технического сотрудничества России с иностранными партнерами, повышению конкурентоспособности продукции.