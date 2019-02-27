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27.02.2019
ТАСС

"Калашников" разработал спортивную модификацию пистолета Лебедева

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Пистолет Лебедева ПЛ-15
Пистолет Лебедева ПЛ-15.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Пистолет предназначен для стрелков-любителей и спортсменов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал спортивную версию пистолета Лебедева ПЛ-15, получившую обозначение SP1. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе концерна.

"Модификация для спорта сохранила все положительные качества пистолета Лебедева, в том числе эргономику, являющуюся сильной стороной ПЛ-15. Пистолет может оснащаться лазерными целеуказателями, подствольными фонарями и коллиматорными прицелами. Оружие имеет большой экспортный потенциал", - проинформировали ТАСС в пресс-службе "Калашникова".

Принцип работы автоматики SP1 такой же, как у ПЛ-15. Пистолет выполнен под патрон 9х19 мм, вес без магазина составляет 0,8 кг (алюминиевый сплав) или 1,1 кг (сталь), длина - 205 мм, длина ствола - 112 мм.

SP1 оснащен съемными открытыми прицельными приспособлениями стандарта Glock. Спортивная версия пистолета предназначена в первую очередь для стрелков-любителей и спортсменов - членов Международной конфедерации практической стрельбы.

Новый образец был впервые представлен в ходе 14-й международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2019, прошедшей в период с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Glock GmbH
Концерн Калашников
Ростех
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