Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка

Т-14 "Армата" стал самым обсуждаемым танком последних лет. После своего появления на Параде Победы 2015-го года, стало понятно, что несмотря на сохранившуюся заднемоторную компоновку и неизменный 125-мм калибр, это оружие нового поколения.

Источник изображения: Уралвагонзавод

Необитаемая башня, бронекапсула для членов экипажа, заточенность на сетецентрическую войну... Дульная энергия пушки 2А82 составляет, по заявлениям разработчиков, 15,3 МДж, что в 1,17 раза превышает аналогичные показатели одного из лучших западных орудий Rheinmetall Rh-120/L55 танка Leopard-2А6. В целом, перспективная машина обладает массой достоинств. Хватит ли суммы этих качеств для того, чтобы новый танк действительно массово пошел в войска, или он так и останется фактически "демонстратором технологий"?

Конечно, "Армата" уже не просто эксперимент. Она существует в количестве нескольких десятков экземпляров, платформа развивается, это уже не единичные машины типа "Черного орла" или объекта 195. Однако до конца 2019 года в войска уйдет только 12 Т-14.

Еще четыре заказанные машины – это БРЭМ Т-16. Всего же, в рамках военного форума "Армия-2018" Уралвагонзавод подписал договор на поставку 132 танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15. Заказ должен быть исполнен до конца 2021 года. 9 машин от этого объема Минобороны получило в прошлом году. Получающаяся динамика очень далека от заявленных ранее 2-х с лишним тысяч одних только Т-14.

Большинство развитых стран сокращает или замораживает размеры танкового парка. Этому способствовало как уменьшение потребности в танках (мир перестал ориентироваться на глобальную войну, и больше готовится к локальным), так и развитие современных ПТРК. Новые разработки с разной степенью успеха появляются либо у растущих региональных лидеров (Турция с проектом "Алтай", Индия – "Арджун", пакистанский Al-Khalid), либо у развитых азиатских стран (японский "Тип 10", корейский К2 "Черная пантера", китайский "Тип 99"). При этом почти все они идут в серию в количестве десятков и сотен, но не тысяч единиц.

Страны-обладатели собственных ОБТ выбрали принцип регулярной модернизации имеющихся образцов. Новые системы целеуказания и управления, улучшение орудий, брони, снарядов, замена двигателей – все это продлевает ресурс имеющихся машин, однако показывает, насколько большинство государств не хотят вкладываться в новые разработки.

Источник изображения: Уралвагонзавод

Причина проста. Разработка новых танков не сулит технологического скачка, который даст значительное преимущество перед конкурентами. Прироста в боевых возможностях можно достичь при помощи относительно небольших и относительно недорогих модернизаций. Примером таких полумер может служить танк "Меркава", который Израиль давно не пытается продавать как единую платформу, а представляет на рынок лишь элементы боевой системы (КАЗ, снаряды, системы связи, наблюдения, компьютеры задач и пр.). Стоимость системы активной защиты "Трофи" составляет 1/10 от стоимости нового израильского танка (около 300 тысяч долларов), однако заказчик – Армия Обороны Израиля – получил то, что хотел: повышение боевых качеств танка при относительно низких затратах. По этой же дороге пошли Америка, страны ЕС. Сегодня идет по ней и Россия.

200 сделаем – и хватит!

В интервью ТАСС от 3 августа 2018-го года кандидат военных наук Сергей Суворов отметил:

На сегодняшний день армия Франции насчитывает порядка 220 танков, у Великобритании — около 200, примерно 300 в Германии. И есть ли необходимость нам делать 5 тысяч "Армат"? 200 сделаем и хватит.

Именно такой настрой, судя по всему, преобладает у Минобороны.

Зачем "наводнять" "Арматами" или "Бумерангами" все Вооруженные силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с "Абрамсами", "Леклерками" и "Леопардами" по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит.

Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации,

- заявил вице-премьер правительства Юрий Борисов 30 июля 2018-го года.

Правда, спустя несколько дней, вице-премьер высказался и о превосходстве Т-14 над иными платформами, и о его большом экспортном потенциале.

До 2016-го года было модернизировано порядка 1000 Т-72Б до уровня T-72БЗ. Кроме него, по словам того же Борисова, армия надеется получать примерно по 200 машин в год.

Действует контракт на превращение 400 Т-90 в Т-90М. На танк установлены новая башня, гладкоствольное орудие 2А82-1М (такое же, как у Т-14). Также танк получил систему управления огнем "Калина", ДУ зенитную установку с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд-МТ", радиостанцию "Акведук", вспомогательную силовую установку, двигатель В-92С2Ф в 1130 л.с. Модернизацию проходят также танки Т-80 (публиковалась информация о 62 машинах).

Логика в этих заявлениях есть. В СССР было произведено чуть более 20000 танков Т-72. Немалая их часть досталась России в наследство. Модернизировать намного дешевле, чем создавать с нуля.

Например, стоимость модернизации 32-х машин по контракту от 2015-го года составила 2 525 984 345,88 рублей – это около 78,9 миллионов на машину.

Реальный взгляд и перспективы

Сейчас Т-14 от судьбы экспоната спасает одно чудо – раздутая вокруг него шумиха. Без нее проект был бы давно похоронен как излишне затратный. Модернизация до приемлемого уровня обходится Российской Федерации намного дешевле, чем создание абсолютно нового цикла производства для, опять-таки, абсолютно новой машины.

У "Арматы" есть шанс повторить судьбу предшественников, превратившись в памятник великой идее. Ведь сотни-другой машин действительно может хватить для выполнения оперативных задач, красивой езды на танковом биатлоне, поездок на оружейные выставки и форумы. А с остальным будут справляться модернизированные версии Т-72.

Давно отпала история с 152-мм орудием 2А83, которым так хвалился Дмитрий Рогозин в 2015-м году, будучи вице-премьером, отвечающим за ВПК. О нем вспоминают разве что на форумах да в статьях специализированных изданий. Например, в 2017-м ресурс Defense One со ссылкой на источники в российском ВПК сообщил о программе разработке ядерного боеприпаса для 152-мм пушки, предназначенной для "Арматы". Насколько реальна такая история? Ведь если 152-мм пушка и появится на Т-14, ясно, что это орудие не станет основным, и тому есть ряд объективных причин.

Во-первых, есть множество технических трудностей. 152-мм пушка обладает вдвое более высоким весом (даже с использованием композитов), нежели ее 125-мм собрат, у нее ниже скорострельность, из-за размера снарядов меньше количество хранимого боезапаса. А еще ресурс ствола, который также ниже в три раза.

Во-вторых, 2А83 является избыточным как для Т-14, так и для семейства Т-72(Т-90), которое берет с "Арматы" самые удачные решения – но делает это дешевле.

Есть несколько основных направлений, в которых разные страны работают последнее время:

Мир

Разработка пушки повышенной энергоемкости или установка на танк более серьезного (например, 140 мм) калибра

Россия

Разработка ведется на базе 125-мм орудия. Статья вышла в 2018-м году и написана сотрудниками 3 ЦНИИ Минобороны России, так что информации можно доверять.

Мир

Разработка безэкипажной машины будущего.

Россия

Такая машина находится в разработке. Здесь стоит отметить, что Т-14 имеет возможность дистанционного управления, однако речь идет о полностью или частично автономной машине, способной самостоятельно вести бой: наподобие современных ударных БПЛА. Основной же задачей военные видят превращение в беспилотные системы танков более старых моделей.

Мир

Разработка снарядов "повышенного могущества".

Россия

На данный момент пушка российского Т-14 (а также модернизированных Т-90М) получили БПС "Вакуум-1" длиной 900 мм, снаряд "Тельник" с подрывом на траектории, а также управляемый ракетный снаряд "Спринтер". При этом она способна стрелять не только перспективными, но и существующими боеприпасами.

Мир

Комплексы активной защиты.

Россия

КАЗ "Арена-М"

А еще облегченные виды брони, новые двигатели, системы наведения и управления. Все это возможно реализовать в рамках уже имеющихся платформ. Так стоит ли овчинка выделки?

Как спасти "Армату"?

Спасти "Армату" мог бы большой экспортный заказ. Примерно такой, как спас в свое время Уралвагонзавод индийский контракт на поставку и локализацию Т-90. Он во многом стал маркетинговым продуктом, сыгравшем на амбициях Индии. Фактически, не будучи принципиально новой машиной и являясь модернизацией Т-72, он сумел подсадить индийских партнёров "на крючок". И в схожей ситуации сейчас находится сразу несколько стран.

Т-14, если судить о нем не только с военной, но и с маркетинговой точки зрения, является крайне привлекательным продуктом. Современная компоновка, танк нового поколения, потенциал модернизации на долгие десятилетия вперед. У Т-72, его потомков и сородичей, а также конкурентов из разных стран осталось не так уж много возможностей для развития. Они все – дети прошлого века. 70-е, 80-е, в лучшем случае – 90-е.

Даже машины, появившиеся в последние два десятилетия в Азии и на Ближнем Востоке, строились с большой оглядкой на прошлый век. "Армата" же немного заглянула в будущее. Не слишком большой: членов экипажа так и осталось трое, двигатель не переместился вперед, пушка осталась в том же калибре. Однако имеющихся решений оказалось достаточно, чтобы заставить потенциального противника тревожится, а весь остальной мир - говорить.

Интерес к танку проявляет немало стран. Но первой опять оказалась Индия, которая фактически провалила проект своего национального танка (37 лет разработки, 250 машин в серии), и сейчас заинтересована в замене 1770 Т-72. Контракт на производство новых машин может составить более 10 миллиардов долларов. Пока что выбор идет между Т-14, южнокорейским K-2 "Черная пантера" и украинским танком "Оплот".

Автор The National Interest Чарли Гао, помимо Индии, сватает Т-14 Китаю, Алжиру, Египту и ОАЭ. Возможно, "Армате" на экспорт" потребуется новое орудие. Например, то же Rheinmetall Rh-120/L55 или его аналог. Не зря концерн "Калашников" в свое время предложил за рубеж АК в модификациях под натовские боеприпасы – это открыло корпорации новые рынки сбыта. Ведь логистика снабжения заточена, как правило, под патроны и снаряды калибров, которые собственная армия использовала десятилетия.

Решение может стать недешевым и непростым, но его реализация может открыть новые двери. В любом случае, предстоит готовиться к переводу части производства на местные рельсы. Сейчас подобная практика является глобальным трендом.

С одной стороны, это лишает нагрузки производство в стране-разработчике, с другой – снижает производственные расходы и стимулирует привлечение, в первую очередь, дорогих и инициативных голов, способных изобрести, наладить производство, обучить, придумать новую концепцию.

Степень автоматизации промышленности постоянно повышается. Практика показывает, что только крайне низкооплачиваемый труд способен ее заменить. Но низкооплачиваемые работники, как правило, обладают также низкой квалификацией. Замкнутый круг. Нам предстоит привыкнуть, что рабочим (которым при автоматизации производства потребуются дополнительные знания) и инженерам надо платить много.

Помимо денег подобный заказ поможет снизить издержки собственного, только начинающегося производства, и увеличить рентабельность благодаря выпуску большей серией. И тогда Т-14, возможно, наконец перестанет быть демонстратором решений для Т-72 и Т-90 и станет полноценный основным боевым танком России.