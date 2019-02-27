Астраханские пограничники получили катера на воздушной подушке

В Астраханской области береговая охрана регионального пограничного управления ФСБ России получила на вооружение два катера на воздушной подушке "Хивус".

- Катера оснащены современным навигационным оборудованием, радиотехническими системами и средствами связи, что позволяет им нести службу в сложной метеообстановке независимо от времени суток. Они могут выполнять задачи по преследованию и задержанию нарушителей границы как на воде, так и на берегу, - рассказал командир катера Тимур Нурпейсов.

Отметим, что судно на воздушной подушке "Хивус" представляет собой десятиместную амфибию, способную передвигаться по мелководью, болотам, глубокому снегу, битому льду и преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели.

Грузоподъемность катера до 900 килограммов. Скорость хода по воде - 70 километров в час, а по снегу и льду - 90 километров в час.

Катеру не страшны волны высотой до 1,2 метра и боковой ветер до 15 метров в секунду. Максимальная дальность хода без дозаправки 500 километров.

Николай Грищенко