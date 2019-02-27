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27.02.2019
РИА Новости

В Минпромторге рассказали о работах в США над "биологически активной пулей"

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Bioweapon
Иллюстрация на тему биологического оружия. Источник: nanonewsnet.ru.

ГААГА, 26 фев - РИА Новости. В 2013 году США пытались получить в России патент на боеприпас с нервно-паралитическим веществом, заявил руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге Виктор Холстов.

"В 2013 году они (США - ред.) представили заявку в соответствующее российское патентное ведомство, чтобы получить на свой американский патент подтверждение, уже в России получить патент", - уточнил он на пресс-конференции в Гааге.

Речь идет о "биологически активной пуле", снабженной нервно-паралитическими отравляющими веществами, в том числе семейства "Новичок". В США патент на нее был получен в 2012 году, отметил Холстов. Однако, по его словам, российская сторона отклонила заявку.

Холстов добавил, что в США зарегистрированы около 28 патентов, которые "предусматривают широкое использование "новичков".

"Есть примеры патентов, которые говорят о том, что уже используются и разрабатываются запрещенное по конвенции химическое оружие", - подчеркнул он.

Противостояние Москвы и западных стран в ОЗХО усилилось после инцидента в Солсбери, где отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон утверждает, что при этом было использовано отравляющее фторфосфорорганическое вещество "Новичок". Москва категорически отрицает причастность России к этому инциденту.

Накануне в ОЗХО прошла встреча исполнительного совета организации на которой обсуждалось предложение России по расширению списка запрещенных отравляющих веществ. Москва предлагала добавить в перечень пять групп химикатов. Однако западные страны не поддержали эту инициативу.

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