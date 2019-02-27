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27.02.2019
Военно-промышленный курьер

Украинским военным обещают подогнать "Буцефалов"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинская армия может получить новые партии бронетранспортеров БТР-4. "Завод им. Малышева и ХКБМ им. Морозова в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления.

Это позволяет значительно увеличить темпы передачи боевых машин украинским войскам, которые раньше зависели от производственных мощностей только одного частного предприятия", – сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

В настоящее время государственный "Завод имени В.А. Малышева" успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, корпус которого изготовлен здесь же.  Предприятие  было квалифицировано как производитель этих бронетранспортеров. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний завершает и Харьковское КБ машиностроения им. А.А. Морозова.

БТР-4 "Буцефал" – почти 22-тонный бронетранспортер на колесном шасси, созданный специалистами ХКБМ. На машине установлен боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой, противотанковым комплексом "Барьер", 30-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм пулеметом. Точность наведения вооружения обеспечивается с помощью цифрового комплекса.

Немецкий двигатель Deutz и американская автоматическая трансмиссия Allison позволяют разогнать бронетранспортер до 110 км/ч. Согласно данным открытых источников, пока выпущено около 130 БТР-4, но многие из их были поставлены за рубеж. До конца 2014 года 45 процентов деталей для машины импортировались из России, однако затем закупки в РФ прекратились.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
БТР-4
Компании
Allison
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КБМ
Укроборонпром
ХКБМ Морозова
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