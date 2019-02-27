Подводники ТОФ получат новейший учебный комплекс

Соединение дизельных подлодок ТОФ до конца года получит компьютерный учебный комплекс для подготовки экипажей строящихся в Санкт-Петербурге "Варшавянок" (проект 636), сообщает Mil.Press FLOT.

Источник изображения: https://flot.com

Работу над комплексом ведет коллектив ученых, инженеров и конструкторов ЦКБ МТ "Рубин", "Адмиралтейских верфей", петербургского университета и инжиниринговой компании.

По словам разработчиков, особенностью комплекса является его компактные размеры и малый вес. Полномасштабные имитаторы пультов управления заменят 12 рабочих мест, каждое из которых оснащено четырьмя мониторами. На них выводятся необходимые для конкретной программы обучения изображения пультов или агрегатов.

Комплекс унифицированных рабочих мест (КУРМ) позволит всему экипажу ДЭПЛ работать с автоматизированной обучающей системой. С ее помощью можно отрабатывать методы борьбы за живучесть, управление подлодкой, эксплуатацию энергоустановки.

Ранее тренажерный комплекс для "Варшавянок" создали в НПО "Аврора" Он получил название "Кассиопея". Один тренажер смонтирован в учебном центре ВМФ в подмосковном Обнинске, еще один отправлен во Вьетнам для подготовки экипажей ДЭПЛ российского производства.

Собеседники издания отметили, что единый тренажерный комплекс, увязывающий все системы и агрегаты корабля, позволяет экипажам отработать на берегу все возможные нештатные ситуации.