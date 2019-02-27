В Зеленодольске заложили МРК проекта 22800 "Каракурт"

На Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане прошла церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) "Туча" проекта "Каракурт", сообщил представитель ВМФ РФ Игорь Дыгало.

Источник изображения: Минобороны РФ

На Зеленодольском ССЗ начато строительство малого ракетного корабля проекта 22800 "Каракурт". Приказом главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование "Туча, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Присутствующий на торжественной церемонии закладки МРК представитель флота заявил, что закладка МРК "Туча" произведена в рамках развернутого серийного строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 для ВМФ. Кроме того в ближнесрочной перспективе будет развернуто строительство кораблей более крупного водоизмещения, при этом не раскрывая, какие именно корабли планирует заказать ВМФ РФ.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп.

Основные характеристики: длина - 67 метров, ширина - 11 метров, осадка - 4 метра, водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ.