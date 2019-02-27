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27.02.2019
Интерфакс-АВН

Россия готова возобновить диалог с США по кибербезопасности - Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Возобновление диалога России и США по вопросам кибербезопасности возможно в случае их реальной заинтересованности в решении проблем, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Со своей стороны мы готовы к диалогу с нашими западными коллегами, если будет встречное движение и реальная заинтересованность разобраться с имеющимися проблемами", - заявил Н.Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, сотрудничество России и США по вопросам информационной безопасности на сегодняшний день приостановлено.

"О готовности к взаимодействию с США и другими странами Запада в сфере информационной безопасности, в том числе и по "горячей линии", Россия заявляла неоднократно. Однако сегодня сотрудничество на экспертном уровне в этой области приостановлено", - сказал Н.Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что между Кремлем и Белым Домом существует "горячая линия" по вопросам кибербезопасности, которая предназначена для урегулирования потенциально опасных ситуаций в информационном пространстве.

"Этот канал связи между Кремлем и Белым Домом существует. Теоретически им можно пользоваться", - сказал Н.Патрушев.

В воскресенье портал Daily Beast со ссылкой на свои источники в американской разведке сообщил, что США рассматривают возможность возобновления использования "горячей линии" между Москвой и Вашингтоном для решения вопросов кибербезопасности.

По данным издания, эта необходимость назрела в связи с опасениями США о возможном вмешательстве России в их выборы в 2020 году.

Американское разведсообщество полагает, что прямой канал связи между Кремлем и Белым Домом поможет предотвратить кризис в киберпространстве, передает Daily Beast.

Как сообщалось, американские спецслужбы обвиняют Россию в причастности к взлому компьютерной системы Национального комитета демократической партии США в ходе предвыборной кампании 2016 года. После хакерской атаки документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
ИТ
Кибербезопасность
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