Запад отвергает предложения России по расширению списка запрещенных ОЗХО химикатов - постпред РФ

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Западные страны отвергли предложение России о включении ряда химикатов в списки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Американцы и их союзники всеми силами сопротивляются нашему предложению о включении в списки целой большой группы химикатов. Почему они это делают - понятно. Нам хорошо известно, что Великобритания и США в натовских специализированных учреждениях проводят эксперименты с запрещенными химикатами, которые создают угрозу для целей Конвенции (о запрещении химоружия, - "ИФ")", - сказал он на брифинге во вторник.

По словам постпреда РФ при ОЗХО, "западные страны отвергли российское предложение по включению ряда химикатов в списки ОЗХО".

25 февраля Великобритания присоединилась к 20-и странам - участницам ОЗХО, которые выступили против предложения России существенно (на пять позиций) расширить список химических веществ из семейства "Новичок", контролируемых организацией.

Ранее с таким предложением выступила Россия, однако, по мнению техсекретариата ОЗХО, некоторые элементы российского предложения не отвечают критериям, необходимым для того, чтобы эти вещества были включены.

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление, что ОЗХО не учла предложения России дополнить список запрещенных веществ еще тремя семействами токсичных препаратов.