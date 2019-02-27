Россия и США теоретически могут использовать "горячую линию" по кибербезопасности - Патрушев

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - У Москвы и Вашингтона есть "горячая линия" по вопросам кибербезопасности, которой теоретически можно пользоваться, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Этот канал связи между Кремлем и Белым домом существует. Теоретически им можно пользоваться", - заявил Н.Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он отметил, что "горячая линия" по вопросам кибербезопасности действительно была создана в 2013 году по итогам договоренностей, достигнутых президентами России и США в Лох-Эрне.

"Она предназначена для урегулирования потенциально опасных ситуаций в информационном пространстве", - пояснил секретарь Совбеза РФ.

В воскресенье портал Daily Beast, ссылаясь на свои источники в американской разведке, сообщил что США рассматривают возможность возобновить использование "горячей линии" между Москвой и Вашингтоном для решения вопросов кибербезопасности.

По данным издания, эта необходимость назрела в связи с опасениями США о возможном вмешательстве России в их выборы в 2020 году.

Американское разведсообщество полагает, что прямой канал связи между Кремлем и Белым домом поможет предотвратить кризис в киберпространстве, передает Daily Beast.

Как сообщалось, американские спецслужбы обвиняют Россию в причастности к взлому компьютерной системы Национального комитета демократической партии США в ходе предвыборной кампании 2016 года. После хакерской атаки документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.