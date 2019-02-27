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27.02.2019
ЦАМТО

ВКС России примут участие в МАКС-2019

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Палубный истребитель МиГ-29К с авиационными средствами поражения на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
Палубный истребитель МиГ-29К с авиационными средствами поражения на XIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

ЦАМТО, 26 февраля. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации примут участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.

Об этом говорится в письме начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова, направленном в адрес организатора авиасалона.

"Воздушно-космические силы примут участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 на стандартных условиях", – отмечается в письме.

Традиционно ВКС России участвуют в Международных авиационно-космических салонах, представляя как авиационные группы высшего пилотажа, так и обширную статическую экспозицию. Так в 2017 году посетители выставки смогли увидеть выступления групп "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России", а также ознакомиться с воздушными судами, состоящими на вооружении ВКС России. На статической стоянке были размещены истребители МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-35С, учебно-боевой самолет Як-130, фронтовой бомбардировщик Су-34, бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, самолеты Ан-30Б, Л-410УВП-Е20, а также транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-ВА, Ми-8МТВ5-1, Ми-26, ударные вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ка-52 и учебный "Ансат-У". В предыдущие годы украшением салонов МАКС становились выступления пилотажных групп "Беркуты", "Крылья Тавриды" и "Небесные гусары".

Перечень авиационных групп высшего пилотажа, которые примут участие в демонстрационных полетах, а также воздушных судов, которые будут экспонироваться на статической стоянке, ВКС России анонсируют в ближайшее время.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведен в городе Жуковский Московской области согласно Постановлению Правительства от 30 октября 2017 года №2403-р и распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №2523-р. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 – ОАО "Авиасалон".

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