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27.02.2019
ЦАМТО

Турция заключила контракт на разработку и поставку тяжелого ударного вертолета ATAK-2

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T129 ATAK
Турецкий вертолет T129 ATAK.
Источник изображения: tai.com.tr

ЦАМТО, 26 февраля. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) 22 февраля подписал с турецкой компанией Turkish Aersopace Industries (TAI) контракт на разработку и производство тяжелых ударных вертолетов ATAK-2.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, разработка вертолета ATAK-2 будет реализована с использованием опыта, полученного при создании совместно с группой Leonardo вертолетов T-129, которые применяются ВС Турции для непосредственной авиационной поддержки.

По информации SSB, первый испытательный полет вертолета ATAK-2 запланирован на 2024 год.

Как сообщил 20 февраля турецкому телеканалу NTV руководитель директората Исмаил Демир, с Италией в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве в рамках проекта ATAK-2. Разработчики также открыты для сотрудничества с другими странами.

Планируется, что ATAK-2 будет представлять собой эффективный ударный вертолет с высокими маневренностью и летными характеристиками, оснащенный передовыми технологиями для обнаружения целей, системами радиоэлектронной борьбы, навигации, связи и вооружением, способный нести большой объем боевой нагрузки и действовать в сложных условиях.

Взлетная масса разрабатываемого вертолета примерно в 2 раза больше, чем у T-129 ATAK. Он будет относиться к 10-тонному классу. Предполагается, что ATAK-2 будет оснащен кабиной с тандемным размещением экипажа и двумя турбовальными двигателями, сможет работать на больших высотах и при температуре от -40 до +50 град. С. Планируется вооружить машину 70-мм ракетами нового поколения, 30-мм пушками и противотанковыми ракетами большой дальности с различными системами наведения, ракетами класса "воздух-воздух". ATAK-2 смогут нести более 1200 кг боеприпасов.

Разработка ATAK-2 является частью планов TAI по переходу из разряда субподрядчиков в производители оригинального оборудования.

Планируется, что в проекте максимально будут использоваться системы национального производства для обеспечения приемлемой стоимости, безопасности поставок комплектующих и возможности беспрепятственного экспорта машин.

Имеющиеся в настоящее время экспортные ограничения связаны с получением экспортных лицензий, в основном, на двигатели для вертолетного парка Турции. Tusas Engine Industries (TEI), в партнерстве с General Electric, приступила к разработке и созданию национального турбовального двигателя под обозначением TS1400 для установки на борту вертолетов T-129 ATAK, ATAK-2 и еще не разработанного многоцелевого вертолета T-625. Эксплуатирующиеся ударные вертолеты T-129 оснащены американскими двигателями LHTEC T800-4A.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Турция
Продукция
Т-129
Компании
General Electric
Leonardo
TAI
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