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27.02.2019
ЦАМТО

Сухопутные войска Индии получили первые вертолеты ALH Mk.3

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Индийский легкий вертолет "Dhruv" Mk-III ALH (Advanced Light Helicopter). Источник: articles.economictimes.indiatimes.com.

ЦАМТО, 26 февраля. Минобороны Индии 22 февраля объявило о состоявшейся в рамках выставки Aero India 2019 передаче компанией HAL Сухопутным войскам страны первой партии из трех усовершенствованных легких вертолетов "Дхрув" (ALH Mk.3).

Вертолеты поставлены в рамках подписанного в августе 2017 года контракта. Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 61 млрд. рупий (951 млн. долл.) предусматривает поставку 41 машины, включая 40 единиц ALH Сухопутным войскам (22 ед. "Дхрув" Mk.3 и 18 ед. "Рудра" (ALH Mk.4)), а также одного – командованию Военно-морских сил. По состоянию на 19 февраля, 19 из 22 заказанных ALH Mk.3 были собраны и готовились к поставке.

ALH "Дхрув" – это разработанный компанией HAL многоцелевой вертолет нового поколения весовой категории 5,5 т. Он оснащен двумя двигателями "Шакти" мощностью 899 kW, способен развивать максимальную скорость 295 км/ч и транспортировать 14 человек (2+12). Дальность полета – 640 км, практический потолок – 4500 м. Вертолет в базовой версии выпускается с полозковым и колесным шасси, опционально с убирающимся. Версия Mk.4 дополнительно оснащается вооружением.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Dhruv
Компании
HAL
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