Легендарная винтовка Мосина замечена у ополченцев в Венесуэле

Легендарные винтовки системы Мосина замечены у ополчения, выступающего на стороне законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Добровольцы применяли их для совершенствования навыков стрелковой подготовки во время проходивших недавно на территории Боливарианской Республики широкомасштабных учений "Ангостура-200".

На вооружении силовых структур этого латиноамериканского государства имеются 7,62-мм автоматы АК-103, снайперские 7,62-мм винтовки СВД и другое современное стрелковое оружие. Однако нашлась работа и для проверенного в многочисленных войнах и конфликтах легендарного безотказного оружия.

Конечно, винтовкам Мосина трудно конкурировать с современными образцами, но ее большим преимуществом является простота в обращении и надежность. При этом подготовленность бойцов особого значения не имеет, освоить ее без труда может любой.

В настоящее время снайперские варианты трехлинейки используются также бойцами правительственных войск в Сирии.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев