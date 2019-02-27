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27.02.2019
Российская газета

Легендарная винтовка Мосина замечена у ополченцев в Венесуэле

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Источник изображения: rg.ru

Легендарные винтовки системы Мосина замечены у ополчения, выступающего на стороне законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Добровольцы применяли их для совершенствования навыков стрелковой подготовки во время проходивших недавно на территории Боливарианской Республики широкомасштабных учений "Ангостура-200".

На вооружении силовых структур этого латиноамериканского государства имеются 7,62-мм автоматы АК-103, снайперские 7,62-мм винтовки СВД и другое современное стрелковое оружие. Однако нашлась работа и для проверенного в многочисленных войнах и конфликтах легендарного безотказного оружия.

Конечно, винтовкам Мосина трудно конкурировать с современными образцами, но ее большим преимуществом является простота в обращении и надежность. При этом подготовленность бойцов особого значения не имеет, освоить ее без труда может любой.

В настоящее время снайперские варианты трехлинейки используются также бойцами правительственных войск в Сирии.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Венесуэла
Сирия
США
Продукция
АК-103
М-91
СВД
Система поражения "Ратник"
Проекты
Военные учения
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