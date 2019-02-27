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27.02.2019
Военное обозрение

Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия

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В Великобритании возложили вину за выход Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Россию. В Лондоне полагают, что именно действия Москвы привели к анонсированному выходу Вашингтона из ДРСМД. Об этом заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу в интервью "Интерфаксу".

Источник изображения: https://www.scoopnest.com/ru/

По мнению британского посла, действия России привели к тому, что Соединенные Штаты приостановили свое участие в договоре. Он подчеркнул, что Лондон регулярно обсуждает вопрос о ДРСМД с США и другими партнерами по НАТО.

Все 29 членов альянса занимают одинаковую позицию по вопросу договора, который нарушает Россия. А договор, который нарушает одна из сторон - недействителен

- заявил Бристоу.

Между тем в Вашингтоне заявили, что не воспринимают всерьез слова президента РФ Владимира Путина о последствиях выхода Соединенных Штатов из ДРСМД и размещения американского оружия в Европе. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео - "это все громкие слова". Американский госссекретарь назвал предупреждение России "пустыми угрозами" и в очередной раз обвинил Москву в нарушении положений договора.

Москва нарушила условия ракетной сделки, поэтому Вашингтон может не нести никаких обязательств со своей стороны

- заявил Помпео.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
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1 комментарий
№1
27.02.2019 16:41
ПОДХРЮКИВАЕТ  !!!
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