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27.02.2019
Военное обозрение

Индийские ВВС нанесли удар по лагерю боевиков на территории Пакистана

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Серьезное обострение сегодня произошло на линии контроля между Индией и Пакистаном в штате Джамму и Кашмир. Военно-воздушные силы Индии впервые за почти 50 лет пересекли линию контроля и нанесли удар по инфраструктуре боевиков, расположенной на пакистанской территории. Исламабад уже заявил о нарушении суверенитета, сообщает во вторник телеканал NDTV.

Источник изображения: https://twitter.com/OfficialDGISPR

Как сообщает телеканал, двенадцать самолетов ВВС Индии "Мираж 2000" пересекли линию контроля и нанесли удар по лагерю боевиков группировки "Джаиш-э-Мохаммад", который находился на подконтрольной Пакистану территории Кашмира. В ходе авиаудара индийские ВВС обрушили на лагерь боевиков несколько тонн боеприпасов, включая бомбы, что привело к его полному разрушению.

Приказ на бомбардировку отдавал индийский премьер Нарендра Моди, предоставивший своим военным "полную свободу действий". В Индии воздушный налет, проведенный ВВС страны впервые после 1971 года, назвали "необходимой мерой для защиты страны".

Между тем в Исламабаде уже заявили, что индийские ВВС получили "своевременный и эффективный отпор" со стороны ВВС Исламской республики. По словам спикера ВС Пакистана генерал-майора Асифа Гафура, индийские самолеты, получив отпор ВВС республики, "в спешке сбросили груз" в районе деревни Балакота в провинции Хайбер-Пахтунхва, не причинив на местности никаких разрушений.

фото из Twitter генерал-майора Азифа Гафура ВВС Пакистана

Источник изображения: https://twitter.com/OfficialDGISPR

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
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