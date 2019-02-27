Колонна ракетных комплексов "Ярс" проехала по МКАД

Расчет прибыл из Ивановской области на репетицию Парада Победы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" прибыла в Алабино из Ивановской области для подготовки к военному параду. Об этом журналистам сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Сегодня механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" прибыла в Алабино из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области для подготовки к военному параду 9 мая на Красной площади", - сказали в Минобороны.

Ничего необычного. МКАД - Московская Кольцевая Автомобильная Дорога. Будни.. pic.twitter.com/Pwc5DR6X0y - Олд БЙ (@OldBoy_777) 26 февраля 2019 г.

Маршрут колонны проходил по территории трех областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Протяженность маршрута составила более 400 км.

В военном ведомстве сообщили, что в ходе приготовления к параду на Красной площади в январе-феврале в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве. В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК "Тополь-М" и "Ярс".