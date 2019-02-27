Спецназ провел под Самарой учения по захвату аэродрома в тылу условного противника

Военнослужащие использовали в ходе маневров бесшумные снайперские винтовки ВСС "Винторез" и пистолеты ПСС

ТАСС, 26 февраля. Около 200 военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа приняли участие в учениях по захвату аэродрома условного противника в Самарской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"В ходе учений группы спецназа с 4 тыс. м десантировались в глубокий тыл условного противника. После приземления разведчики скрытно выдвинулись в район аэродрома и провели захват пункта управления, используя бесшумные снайперские винтовки ВСС "Винторез" и пистолеты ПСС. Уничтожив условного противника, спецназовцы обеспечили охрану аэродрома и беспрепятственную высадку главных сил", - указано в сообщении.

В тактико-специальных учениях приняли участие около 200 военных и свыше 30 единиц военной техники и специальной техники, отметили в пресс-службе.