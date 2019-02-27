Новейший малый ракетный корабль проекта "Каракурт" заложили для ВМФ России в Татарстане

Корабли этого проекта имеют на вооружении ракеты "Калибр" или "Оникс"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Зеленодольский судостроительный завод в Татарстане начал строительство малого ракетного корабля (МРК) "Туча" проекта "Каракурт", предназначенного для ВМФ России. Об этом сообщил журналистам представитель ВМФ Игорь Дыгало.

"Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 заложен на Зеленодольском судостроительном заводе для ВМФ России. Приказом главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование "Туча", - сказал Дыгало.

Закладка малого ракетного корабля произведена в рамках развернутого серийного строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 для ВМФ.

"Наряду со строительством малых ракетных кораблей для ВМФ России в ближнесрочной перспективе будет развернуто строительство надводных кораблей более крупного водоизмещения", - процитировал представитель флота слова начальника управления кораблестроения ВМФ контр-адмирала Владимира Тряпичникова на торжественной церемонии.

По его словам, "ВМФ России продолжит ремонт и модернизацию кораблей крупного водоизмещения, находящихся в составе Военно-морского флота. Эта работа проводится и позволит поддерживать потенциал надводной составляющей ВМФ на требуемом уровне".

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр "Каракурт") - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны (малых корветов). Корабли этого проекта, разработанного в 2015 году специалистами АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Основное вооружение МРК - ракеты "Калибр" или "Оникс". Всего планируется построить 18 кораблей этого проекта для ВМФ РФ.