Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России

В России созданы и испытываются опытные образцы боеприпасов и оружия с искусственным интеллектом. Разработки способны определять и классифицировать цели, а затем принимать самостоятельные решения о подрыве.

"Уже сейчас роботизированные комплексы не только разрабатываются, но и проходят опытную эксплуатацию. Подобные разработки есть у "Калашникова", у "Высокоточных комплексов", "Техмаша" и других. Каждый в своей части ведет такую работу", - заявил ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

Напомним, что в реактивных системах залпового огня уже используется "умные" изделия, которые позволяют с высокой точностью рассчитать необходимое время, произвести отделение головной части для одного типа взрывателя и обеспечить подрыв в требуемой точке траектории. Предыдущие версии детонаторов были механическими и срабатывали только при контакте с целью.

В 2019 году также пройдут испытания мин с искусственным интеллектом ПТМ-5. Новые боеприпасы способны различать военных от гражданских лиц, что приведет к снижению потерь среди мирного населения. Ранее сообщалось о создании "умной" мины, способной самостоятельно выбирать цели.

Тем не менее окончательное решение о применении "умного" оружия остается за военнослужащим-оператором.

"Отправляя комплекс в полностью автоматический режим, человек должен быть стопроцентно уверен, что цель правильная и уничтожен будет именно противник", - сказал Сергей Абрамов.

Николай Грищенко