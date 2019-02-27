Гранатомет "Балкан" адаптируют для боевой робототехники

Новейший 40-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-40 "Балкан" адаптируют для роботизированных наземных систем и беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергея Абрамова сообщает ТАСС.

По его словам, решение о начале серийных закупок гранатометов АГС-40 Министерство обороны примет по результатам опытно-войсковой эксплуатации.

После этого войска начнут планово переоснащать этими гранатометами в рамках государственной программы вооружения до 2027 года.

- Одновременно Россия предлагает их и на экспорт, - уточнил Абрамов.

Автоматический станковый гранатомет АГС-40 "Балкан" калибра 40 миллиметров должен заменить в войсках 30-миллиметровый гранатомет АГС-17 "Пламя" и АГС-30. Дальность стрельбы новой техники превышает дальность предыдущих образцов на 25 процентов, а мощность действия - в два раза.

Яна Шамаева