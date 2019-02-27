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27.02.2019
Российская газета

Гранатомет "Балкан" адаптируют для боевой робототехники

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Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Новейший 40-миллиметровый автоматический гранатомет АГС-40 "Балкан" адаптируют для роботизированных наземных систем и беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергея Абрамова сообщает ТАСС.

По его словам, решение о начале серийных закупок гранатометов АГС-40 Министерство обороны примет по результатам опытно-войсковой эксплуатации.

После этого войска начнут планово переоснащать этими гранатометами в рамках государственной программы вооружения до 2027 года.

- Одновременно Россия предлагает их и на экспорт, - уточнил Абрамов.

Автоматический станковый гранатомет АГС-40 "Балкан" калибра 40 миллиметров должен заменить в войсках 30-миллиметровый гранатомет АГС-17 "Пламя" и АГС-30. Дальность стрельбы новой техники превышает дальность предыдущих образцов на 25 процентов, а мощность действия - в два раза.


Яна Шамаева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
АГС-17
АГС-30
АГС-40
Система поражения "Ратник"
Проекты
БПЛА
Робот
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