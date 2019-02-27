Вертолет VRT-500 должен вытеснить "Робинсон" с рынка РФ, заявил Борисов

УЛАН-УДЭ, 26 фев - РИА Новости. Бизнес-вертолет VRT-500 создается в России с целью вытеснения с отечественного рынка вертолеты "Робинсон" американского производства, потребность в таких вертолетах до 2035 года составит тысячу машин, заявил в ходе заседания на Улан-удэнском вертолетном заводе вице-премьер Юрий Борисов.

"Весьма интересным является проект АО "Вертолеты России" по созданию 5-местного вертолёта VRT-500, который призван вытеснить с российского рынка вертолёты "Робинсон" аналогичного класса. По оценкам разработчиков, потребность рынка в период до 2035 года составляет около 1000 таких вертолетов", - сказал он.