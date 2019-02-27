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27.02.2019
РИА Новости

Вертолет VRT-500 должен вытеснить "Робинсон" с рынка РФ, заявил Борисов

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Легкий однодвигательный вертолет VRT500
Легкий однодвигательный вертолет VRT500.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

УЛАН-УДЭ, 26 фев - РИА Новости. Бизнес-вертолет VRT-500 создается в России с целью вытеснения с отечественного рынка вертолеты "Робинсон" американского производства, потребность в таких вертолетах до 2035 года составит тысячу машин, заявил в ходе заседания на Улан-удэнском вертолетном заводе вице-премьер Юрий Борисов.

"Весьма интересным является проект АО "Вертолеты России" по созданию 5-местного вертолёта VRT-500, который призван вытеснить с российского рынка вертолёты "Робинсон" аналогичного класса. По оценкам разработчиков, потребность рынка в период до 2035 года составляет около 1000 таких вертолетов", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Компании
Вертолеты России
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
27.02.2019 09:04
глянул на ТТХ, это уже на конкурента МД-600 тянет. Робик, даже 44ка, в 2 раза легче.

И, опять наверное, двигло от "партнёров - доброжелателей". :(

Одному мне кажется, что проблемы с обслуживанием двигателей будут такие же как у ССДж100?  Т.е.: в конец очереди.
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