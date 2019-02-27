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27.02.2019
Интерфакс-АВН

Рогозин может войти в совет директоров РКК "Энергия"

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Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может войти в совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия", говорится в материалах компании.

Согласно им, кандидатура Д.Рогозина выделена среди прочих для голосования о включении его в состав совета директоров. Помимо Д.Рогозина, в списке кандидатур присутствуют замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич, гендиректор объединенной ракетно-космической корпорации Андрей Жерегеля, гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

Всего на голосование выдвинуты кандидатуры 12 человек. На собрании акционеров должен быть также утвержден в должности гендиректора корпорации Николай Севастьянов, исполняющий в настоящее время обязанности гендиректора.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Севастьянов Николай
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