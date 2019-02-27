Рогозин может войти в совет директоров РКК "Энергия"
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может войти в совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия", говорится в материалах компании.
Согласно им, кандидатура Д.Рогозина выделена среди прочих для голосования о включении его в состав совета директоров. Помимо Д.Рогозина, в списке кандидатур присутствуют замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич, гендиректор объединенной ракетно-космической корпорации Андрей Жерегеля, гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.
Всего на голосование выдвинуты кандидатуры 12 человек. На собрании акционеров должен быть также утвержден в должности гендиректора корпорации Николай Севастьянов, исполняющий в настоящее время обязанности гендиректора.
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