Рогозин может войти в совет директоров РКК "Энергия"

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может войти в совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия", говорится в материалах компании.

Согласно им, кандидатура Д.Рогозина выделена среди прочих для голосования о включении его в состав совета директоров. Помимо Д.Рогозина, в списке кандидатур присутствуют замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич, гендиректор объединенной ракетно-космической корпорации Андрей Жерегеля, гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов.

Всего на голосование выдвинуты кандидатуры 12 человек. На собрании акционеров должен быть также утвержден в должности гендиректора корпорации Николай Севастьянов, исполняющий в настоящее время обязанности гендиректора.