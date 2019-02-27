Войти
27.02.2019
Интерфакс-АВН

Корабль - носитель "Калибров" заложен на верфях в Татарстане

527
0
+2
Корабль проекта 22800 "Шквал"
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Шквал".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает по вторник Минобороны РФ.

Как отметил в выступлении на церемонии начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, закладка МРК, "оснащенного комплексом высокоточного оружёия, произведена в рамках развернутого серийного строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 для Военно-морского флота, обладающих возможностями действовать в составе группировок сил ВМФ в морской зоне.

"Наряду со строительством малых ракетных кораблей, для ВМФ России в ближнесрочной перспективе будет развернуто строительство надводных кораблей более крупного водоизмещения", - сказал В.Тряпичников.

По его словам, "ВМФ России продолжит ремонт и модернизацию кораблей крупного водоизмещения, находящихся в составе Военно-морского флота. "Эта работа проводится и позволит поддерживать потенциал надводной составляющей ВМФ на требуемом уровне", - заявил В.Тряпичников, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

МРК "Туча" станет 11-м кораблем данного проекта, который будет построен для ВМФ России.

В настоящее время головной корабль проекта 22800 - МРК "Мытищи" - вошёл в состав Балтийского флота. Еще девять кораблей находятся в разных стадиях строительства на нескольких судостроительных заводах. Строительство еще семи МРК законтрактовано.

Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
П-800 Оникс
УКСК
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
Похожие новости
27.02.2019
Малый ракетный корабль "Туча" будет заложен на Зеленодольском судостроительном заводе
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
17.03.2017
Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
04.04.2012
ВМФ России: воспоминания о будущем — часть III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 16:59
  • 1
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 27.02 16:56
  • 2
Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет
  • 27.02 16:52
  • 1
Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России
  • 27.02 16:41
  • 1
Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия
  • 27.02 16:28
  • 80
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 27.02 16:24
  • 1
Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с истребителем Су-35
  • 27.02 15:16
  • 5
Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль
  • 27.02 15:16
  • 15
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 15:05
  • 4
Арсенал шестого поколения
  • 27.02 15:04
  • 17
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 27.02 14:49
  • 1
Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом
  • 27.02 14:35
  • 4
Зашел ум за рейтинг
  • 27.02 14:25
  • 1
Сладкий сон в тени самолета-разведчика
  • 27.02 14:22
  • 1
Отряд кораблей СФ во главе с "Адмиралом Горшковым" отправился в Атлантику
  • 27.02 14:17
  • 1
Планы "Вертолетов России" создать пятиместную машину позволят отказаться от американских "Робинсонов" - Борисов