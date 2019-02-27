Корабль - носитель "Калибров" заложен на верфях в Татарстане

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщает по вторник Минобороны РФ.

Как отметил в выступлении на церемонии начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, закладка МРК, "оснащенного комплексом высокоточного оружёия, произведена в рамках развернутого серийного строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 для Военно-морского флота, обладающих возможностями действовать в составе группировок сил ВМФ в морской зоне.

"Наряду со строительством малых ракетных кораблей, для ВМФ России в ближнесрочной перспективе будет развернуто строительство надводных кораблей более крупного водоизмещения", - сказал В.Тряпичников.

По его словам, "ВМФ России продолжит ремонт и модернизацию кораблей крупного водоизмещения, находящихся в составе Военно-морского флота. "Эта работа проводится и позволит поддерживать потенциал надводной составляющей ВМФ на требуемом уровне", - заявил В.Тряпичников, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

МРК "Туча" станет 11-м кораблем данного проекта, который будет построен для ВМФ России.

В настоящее время головной корабль проекта 22800 - МРК "Мытищи" - вошёл в состав Балтийского флота. Еще девять кораблей находятся в разных стадиях строительства на нескольких судостроительных заводах. Строительство еще семи МРК законтрактовано.

Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".