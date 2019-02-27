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27.02.2019
ЦАМТО

Оборонный бюджет Таиланда в 2019 ф.г. составит 7,23 млрд. долл.

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Ми-17 ВВС Таиланда
Церемония передачи Ми-17 ВВС Таиланда. Март 2011г.
Источник изображения: thaiarmedforce.com

ЦАМТО, 26 февраля. Оборонный бюджет Таиланда на 2019 финансовый год одобрен в сумме 227 млрд. бат (7,23 млрд. долл.), что оценочно составляет около 1,4% валового внутреннего продукта.

Как сообщает SCMP.com, таким образом, несмотря на критику оппозиции, государству удалось добиться примерно сопоставимых расходов на оборону со своими соседями.

Так, 18 февраля Сингапур объявил о военных расходах на 2019 ф.г. в размере 11,4 млрд. долл. (3,4% от ВВП.). При этом рост расходов составил 4,7% по сравнению с предыдущим финансовым годом.

Власти Индонезии ожидают, что оборонные расходы Джакарты к 2024 году возрастут на 36% или до 9,9 млрд. долл. с текущих 7,2 млрд. долл.

Согласно базе данных ЦАМТО, вынесенный на голосование Национальной законодательной ассамблеи Таиланда законопроект о военных расходах в 2014 ф.г. составлял 5,660 млрд. долл., в 2015 – 5,655 млрд. долл., в 2016 – 5,820 млрд. долл., в 2017 – 6,160 млрд. долл., в 2018 ф.г. – 6,500 млрд. долл. По отношению к валовому внутреннему продукту оборонный бюджет практически не рос и в среднем составлял те же 1,4%.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индонезия
Сингапуp
Таиланд
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