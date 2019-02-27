Тральщик "Георгий Курбатов" спустят на воду весной 2020 года

Тральщик "Георгий Курбатов" проекта 12700 "Александрит" спустят на воду весной 2020 года. Об этом сообщили на Средне-Невском судостроительном заводе.

Генеральный директор предприятия Владимир Середохо рассказал изданию FlotProm, что после пожара, случившегося на строящемся тральщике в 2016 году, на верфи установили большое количество автоматизированных систем контроля и видеонаблюдения. А Объединенная судостроительная корпорация начала подготовку противопожарного стандарта для всех предприятий отрасли.

"РГ" писала о том, что головной корабль серии 12700 "Александрит" уже выполняет свои боевые задачи в составе Военно-морского флота России. "Георгий Курбатов" будет вторым. А всего планируют построить 20 кораблей. Их отличительная особенность - корпус из монолитного стеклопластика, который сформирован методом вакуумной диффузии. Поэтому корпус и отличается особой прочностью и живучестью во время поиска мин.

Следующими кораблями в серии 12700 "Александрит" станут тральщики "Владимир Емельянов" и "Яков Беляев".

Светлана Цыганкова