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27.02.2019
Российская газета

Тральщик "Георгий Курбатов" спустят на воду весной 2020 года

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Тральщик проекта 12700
Тральщик проекта 12700.
Источник изображения: Александр Гальперин/ РИА Новости

Тральщик "Георгий Курбатов" проекта 12700 "Александрит" спустят на воду весной 2020 года. Об этом сообщили на Средне-Невском судостроительном заводе.

Генеральный директор предприятия Владимир Середохо рассказал изданию  FlotProm, что после пожара, случившегося на строящемся тральщике в 2016 году, на верфи установили большое количество автоматизированных систем контроля и видеонаблюдения. А Объединенная судостроительная корпорация начала подготовку противопожарного стандарта для всех предприятий отрасли.

"РГ" писала о том, что головной корабль серии 12700 "Александрит" уже выполняет свои боевые задачи в составе Военно-морского флота России. "Георгий Курбатов" будет вторым. А всего планируют построить 20 кораблей. Их отличительная особенность - корпус из монолитного стеклопластика, который сформирован методом вакуумной диффузии. Поэтому корпус и отличается особой прочностью и живучестью во время поиска мин.

Следующими кораблями в серии 12700 "Александрит" станут тральщики "Владимир Емельянов" и "Яков Беляев".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Компании
ОСК
СНСЗ
Проекты
2020-й год
пр. 12700
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