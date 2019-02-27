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27.02.2019
Российская газета

Комплекс "Скад" перебросили ближе к району боевых действий в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В Ливии снова замечен ракетный комплекс Scud B - 9К72 "Эльбрус". В Сети появились фотографии, запечатлевшие пусковую установку в расположении сил, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару. Машину погрузили на трейлер и отправили на юг, где идут столкновения с боевиками племени тубу.

Возможно, впервые за долгие годы это оружие будет реально участвовать в боевых действиях. Правда, нельзя исключать, что таким образом хафтаровцы хотят просто оказать психологическое давление на своих противников.

Дело в том, что впервые этот Scud B был замечен в мае прошлого года на авиабазе Бенина в районе Бенгази, когда прошел масштабный военный парад войск фельдмаршала. Миру продемонстрировали весь имеющийся у Ливийской национальной армии арсенал, а это десятки танков, других бронемашин, артиллерия, реактивные установки и комплексы ПВО, авиация.

Для большего устрашения врага была показана и эта пусковая установка с установленной на ней ракетой.

Однако в последний раз такие комплексы применяли только во время гражданской войны, в августе 2011 года. Военные эксперты выражают сомнение, что сейчас их удастся задействовать - нет специалистов для их обслуживания, к тому же американцы активно бомбили хранилища ракетного топлива.

Правда, в настоящее время силам Хафтара активно помогают арабские страны, некоторые из них тоже имеют на вооружении Scud B. Так что полностью исключить вероятность возвращения к жизни этого грозного оружия нельзя.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Бенин
Ливия
США
Продукция
Р-17
Издания
Военный Парад
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