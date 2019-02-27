Войти
27.02.2019
Lenta.ru

Раскрыта возможность перехвата "Циркона"

810
0
0
Гиперзвуковая ракета "Циркон"
Гиперзвуковая ракета "Циркон".
Источник изображения: Минобороны РФ

Уничтожить российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" современными средствами практически невозможно, заявил "Звезде" военный обозреватель Владислав Шурыгин.

"Сейчас перехватить "Циркон" можно только с вероятностью 0,1. То есть в этом случае, чтобы сбить один "Циркон", нужно не менее 10 ракет-перехватчиков", — сказал эксперт.

По его словам, "Циркон" позволяет "фактически в считаные секунды наносить удар по любому защищенному объекту, как по кораблям, так и по объектам на территории, на Земле".

В феврале доктор военных наук капитан I ранга Константин Сивков заявил, что использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" для уничтожения "центров принятия решений" на территории США является "полнейшей глупостью".

Таким образом Сивков прокомментировал контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, заявившего, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить "по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки", ракетами "Циркон".

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, "способной поражать как морские, так и наземные цели".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
25.02.2019
Dedefensa (Франция): Путин очерчивает потенциальный конфликт
21.09.2018
"Умные" ракеты Ефремова. Выдающийся конструктор об уникальном оружии "с изюминкой"
12.03.2018
Россия показала "убийцу авианосцев"
06.03.2018
Новый арсенал России – предупреждение Западу от Путина
24.07.2017
Гиперзвуковые ракеты и роботы. Россия поборется за превосходство в море
01.11.2016
США в истерике: новейшее российское гиперзвуковое оружие не подлежит перехвату ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 16:59
  • 1
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 27.02 16:56
  • 2
Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет
  • 27.02 16:52
  • 1
Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России
  • 27.02 16:41
  • 1
Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия
  • 27.02 16:28
  • 80
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 27.02 16:24
  • 1
Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с истребителем Су-35
  • 27.02 15:16
  • 5
Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль
  • 27.02 15:16
  • 15
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 15:05
  • 4
Арсенал шестого поколения
  • 27.02 15:04
  • 17
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 27.02 14:49
  • 1
Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом
  • 27.02 14:35
  • 4
Зашел ум за рейтинг
  • 27.02 14:25
  • 1
Сладкий сон в тени самолета-разведчика
  • 27.02 14:22
  • 1
Отряд кораблей СФ во главе с "Адмиралом Горшковым" отправился в Атлантику
  • 27.02 14:17
  • 1
Планы "Вертолетов России" создать пятиместную машину позволят отказаться от американских "Робинсонов" - Борисов