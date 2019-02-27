Раскрыта возможность перехвата "Циркона"

Уничтожить российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" современными средствами практически невозможно, заявил "Звезде" военный обозреватель Владислав Шурыгин.

"Сейчас перехватить "Циркон" можно только с вероятностью 0,1. То есть в этом случае, чтобы сбить один "Циркон", нужно не менее 10 ракет-перехватчиков", — сказал эксперт.

По его словам, "Циркон" позволяет "фактически в считаные секунды наносить удар по любому защищенному объекту, как по кораблям, так и по объектам на территории, на Земле".

В феврале доктор военных наук капитан I ранга Константин Сивков заявил, что использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" для уничтожения "центров принятия решений" на территории США является "полнейшей глупостью".

Таким образом Сивков прокомментировал контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, заявившего, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить "по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки", ракетами "Циркон".

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, "способной поражать как морские, так и наземные цели".