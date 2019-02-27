Беларусь передала военному ведомству Сербии четыре самолета МиГ-29

Первый истребитель Су-30К, прошедший ремонт и модернизацию на ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах (Белоруссия) для поставки ВВС Анголы по контракту 2013 года. Cамолет не окрашен. Январь 2017 года.

ЦАМТО, 26 февраля. В Республику Беларусь с рабочим визитом 25 февраля прибыла военная делегация во главе с министром обороны Республики Сербия Александром Вулиным.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Республики Беларусь, в ходе рабочего визита состоялась церемония торжественной передачи Минобороны Республики Сербия четырех самолетов МиГ-29, в которой приняли участие руководители белорусского военного ведомства и председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Роман Головченко.

Также состоялись переговоры с главой сербского оборонного ведомства, в ходе которых стороны обсудили состояние двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Справка ЦАМТО:

Как уже сообщал ЦАМТО, согласованный Белградом и Москвой пакет поставки ВиВТ оценивается в сумму 185 млн. евро. В пакет включена передача шести истребителей МиГ-29 (сербская сторона оплачивает только работы по их ремонту и модернизации), авиационного вооружения и комплектующих, в том числе запасных двигателей, инструмента и другого сопутствующего оборудования для эксплуатации истребителей в течение следующих 15 лет. В стоимость договора также включены строительство ангара и укладка нового покрытия на взлетно-посадочной полосе авиабазы. Финансирование доставки самолетов также обеспечила российская сторона.

Российские специалисты будут принимать активное участие в работах по капитальному ремонту и модернизации МиГ-29, которые будут проводиться на военном авиаремонтном заводе Moma Stanojlovic в Батайнице. Процедуру модернизации пройдут четыре состоящих на вооружении ВВС Сербии самолета (три одноместных МиГ-29B и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть истребителей, которые безвозмездно переданы Россией (один МиГ-29A, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ). По словам министра обороны Сербии Александра Вулина, эту же процедуру пройдут и четыре "белорусских" самолета.

Целью программы является модернизация всех самолетов к единому стандарту МиГ-29СМ и продление сроков их эксплуатации до 2030 года и далее.