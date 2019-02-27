На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре рассказали о строительстве Су-57

ЦАМТО, 26 февраля. Второй серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение Воздушно-космических сил в 2020 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина (филиал компании "Сухой") Александр Пекарш, где выпускают эти самолеты.

По его словам, первый, как и планировалось, поставят в 2019-м.

Также он напомнил, что в 2018 году предприятие завершило изготовление и поставку партии опытных образцов самолета.

Как напоминает агентство, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (ранее ПАК ФА) – новейшая разработка ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО.

Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

Истребители получили "боевое крещение" в Сирии, где подтвердили заложенные характеристики.

Сейчас в покупке Су-57 также заинтересована Индия и ряд других стран, отмечает агентство.