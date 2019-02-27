Войти
27.02.2019
ЦАМТО

На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре рассказали о строительстве Су-57

656
0
-1
Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57)
Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).
Источник изображения: © Rulexip / CC-BY-SA-3.0

ЦАМТО, 26 февраля. Второй серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение Воздушно-космических сил в 2020 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина (филиал компании "Сухой") Александр Пекарш, где выпускают эти самолеты.

По его словам, первый, как и планировалось, поставят в 2019-м.

Также он напомнил, что в 2018 году предприятие завершило изготовление и поставку партии опытных образцов самолета.

Как напоминает агентство, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (ранее ПАК ФА) – новейшая разработка ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО.

Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

Истребители получили "боевое крещение" в Сирии, где подтвердили заложенные характеристики.

Сейчас в покупке Су-57 также заинтересована Индия и ряд других стран, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
28.03.2017
Насколько важна преемственность ВПК России и СССР?
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
06.09.2011
Авиапром - загружен.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 16:59
  • 1
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 27.02 16:56
  • 2
Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет
  • 27.02 16:52
  • 1
Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России
  • 27.02 16:41
  • 1
Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия
  • 27.02 16:28
  • 80
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 27.02 16:24
  • 1
Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с истребителем Су-35
  • 27.02 15:16
  • 5
Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль
  • 27.02 15:16
  • 15
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 15:05
  • 4
Арсенал шестого поколения
  • 27.02 15:04
  • 17
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 27.02 14:49
  • 1
Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом
  • 27.02 14:35
  • 4
Зашел ум за рейтинг
  • 27.02 14:25
  • 1
Сладкий сон в тени самолета-разведчика
  • 27.02 14:22
  • 1
Отряд кораблей СФ во главе с "Адмиралом Горшковым" отправился в Атлантику
  • 27.02 14:17
  • 1
Планы "Вертолетов России" создать пятиместную машину позволят отказаться от американских "Робинсонов" - Борисов