Водолазы Черноморского флота проводят учебные погружения на глубины до 60 метров

ЦАМТО, 26 февраля. Специалисты отряда спасательных судов Черноморского флота проводят плановые учебные водолазные спуски на глубоководном полигоне в районе Севастополя.

Спуски выполняются парами в водолазном снаряжении СВУ-5 на глубины от 45 до 60 метров. Под водой в целях оценки физиологической натренированности военнослужащие отрабатывают типовые действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, где закреплен макет эпроновской выгородки субмарины.

К обеспечению водолазных работ привлечено специализированное судно ВМ-9, оснащенное современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом "Осмотр" и штатным спасательным оборудованием.

Тренировки продлятся до конца недели, в них примут участие более 50 водолазов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.