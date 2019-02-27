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27.02.2019
ЦАМТО

Новые береговые ракетные комплексы "Бал" прибыли на Тихоокеанский флот

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Комплекс противокорабельной обороны "Бал"
Комплекс противокорабельной обороны "Бал".
Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

ЦАМТО, 26 февраля. В соответствии с программой перевооружения на современные образцы боевой техники Тихоокеанский флот пополнился новыми береговыми ракетными комплексами "Бал".

Десять боевых машин из состава дивизионного комплекта БРК доставлены морским транспортом в город Петропавловск-Камчатский. Эта техника заменит ранее снятые с вооружения береговых войск ТОФ ракетные комплексы предыдущего поколения.

Машины уже выгружены с корабля и в сопровождении автомобилей ВАИ и ГИБДД своим ходом совершили марш в расположение берегового ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России.

Планируется, что в ближайшее время расчеты БРК приступят к освоению новой техники в рамках планового полевого выхода.

Справочно:

Береговой ракетный комплекс "Бал", вооружен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35 и способен наносить удары по целям противника на расстоянии около 130 км, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Х-35
Проекты
ТОФ
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