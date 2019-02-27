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27.02.2019
Российская газета

Самолеты Су-24 и Су-34 дозаправились в небе над Уралом

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Источник изображения: rg.ru

Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34, которые дислоцируются на аэродроме Шагол в Челябинской области, отработали дозаправку в воздухе.

Учения прошли в небе над Уралом. "Одновременно в очереди на дозаправку находились сразу оба типа самолетов. Ее провели в дневное и ночное время", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

На высоте около шести тысяч метров на скорости 550 километров в час летчики приближались к топливозаправщику на 10-15 метров и с выпущенной штангой установили контакт с конус-датчиком.

Дозаправка в воздухе считается одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Отработав ее, экипажи в рамках учений нанесли бомбовый удар по мишеням - имитациям бронетехники "противника" на авиационном полигоне в Зауралье.

Всего в маневрах приняли участие два десятка самолетов.

Кстати

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности в частях ВКС России постепенно заменяется Су-34. Он, в свою очередь, относится к поколению самолетов 4++: способен наносить удары в тылу противника в любых погодных условиях, днем и ночью с использованием преимущества малых высот, искать и уничтожать воздушные цели, а также бронетехнику и живую силу неприятеля на поле боя.


Татьяна Воробьева

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Россия
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Су-24
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