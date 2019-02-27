ФСБ предотвратила планировавшиеся атаки террористов на ГРУ

Один из главарей группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. "РГ") планировал две террористические акции в столице. Оба раза ФСБ удавалось предотвратить атаки.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты расследования. По данным издания, Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) ранее дистанционно организовывал и контролировал атаки в Швеции и Таджикистане, и в столице планировалось провести нечто подобное. И хотя сотрудники спецслужб задержали тех, кто готовил теракты в Москве, сам Назаров пока остается на свободе.

По информации газеты, целью первой атаки были военные грузовики, следовавшие в штаб-квартиру ГРУ на Хорошевском шоссе, второй - пассажиры железной дороги. В первом случае представителем Назарова в Москве был строитель из Таджикистана Наим Махмадалиев, опиравшийся на поддержку экстремистов-единомышленников. Предполагаемых членов ячейки, планировавших атаку на ГРУ, раскрыли при приобретении опасного взрывателя на основе трипероксида ацетона.

Отмечается, что параллельно в столичном регионе была дистанционно сформирована еще одна террористическая бригада. По замыслу Назарова, 12 декабря 2017 года, в День Конституции, бригада должна была взорвать одновременно пассажиров поезда на МЦК и покупателей ТЦ "Эдельвейс" в Балашихе, однако накануне праздника спецслужбам удалось нейтрализовать ячейку.

Точное местоположение самого главаря группировки на настоящий момент неизвестно. Предполагается, что он живет в иракском Мосуле.