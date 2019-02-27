Первые подлодки проекта "Лада" оценили в США

Российские субмарины четвертого поколения проекта "Лада", превосходящие по своим характеристикам знаменитые "Варшавянки", заинтересовали американских военных экспертов. Они считают, что воздухонезависимые энергетические установки помогут субмаринам России совершить качественный скачок в развитии.

"Класс "Лада" определяется одной основной особенностью: воздухонезависимой двигательной системой (AIP), которая вдвое тише дизель-электрической силовой установки подлодки типа "Варшавянка", - пишет в журнале National Interest обозреватель Марк Эпископос.

Воздухонезависимые двигатели позволяют устранить существенный недостаток современных неатомных подлодок. Он заключается в том, что дизель-электрическим субмаринам приходится всплывать для восполнения заряда батарей. Анаэробная же установка позволяет субмарине находиться под водой от 20 до 45 дней. Кроме того, снижается шумность и подлодка становится малозаметной для сонаров врага. Эксперт считает, что российская разработка может превзойти зарубежные аналоги. В частности, для генерации электричества отечественная анаэробная установка использует водород, который вырабатывается из дизельного топлива, а иностранные подлодки применяют водород, который загружается перед выходом в море.

Однако пока первые спущенные на воду подлодки "Санкт-Петербург" и "Кронштадт" оснащены классическими дизель-электрическими двигателями. Напомним, что субмарина "Санкт-Петербург" была введена для опытной эксплуатации на Северном флоте в 2010 году. Благодаря испытаниям подводникам удалось выявить много недостатков и внести в проект существенные изменения. А в прошлом году на воду спущена вторая подлодка проекта 677 "Кронштадт".

Впрочем, даже без анаэробных установок субмарины проекта "Лада" превосходят по своим показателям подлодки класса "Варшавянка".

"Улучшенные характеристики скрытности и новые сонары являются одними из наиболее очевидных улучшений", - пишет Эпископс.

Кроме того, "Лады" обладают меньшим водоизмещением и размерами. При этом лодка довольно хорошо вооружена крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ", торпедами, ракето-торпедами и зенитным комплексом "Игла". Глубина погружения - до 350 метров. Водоизмещение около 1750 тонн, а экипаж - 35 человек.

Николай Грищенко