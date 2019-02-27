Израильский аппарат дал сбой при полёте к Луне

В Израиле пытаются разобраться с тем, по какой причине проявил себя сбой при попытке осуществить маневр космического аппарата, который израильтяне отправили к Луне. Несколько дней назад израильские СМИ заявили о том, что Израиль в ближайшее время станет четвёртой державой, которая отметится "присутствием" на Луне. Речь шла о планах по отправке аппарата "Берешит" (в англоязычном варианте – "Genesis").

Источник изображения: SpaceIL

Но первый лунный космический корабль Израиля пока ожиданий не оправдал. SpaceIL и Israel Aerospace Industries накануне выявили неполадки в момент тестирования аппарата. Вместо того, чтобы осуществить запланированный маневр, "Берешит" начал перезагружать свои системы, передав сигнал о сбое. В конечном итоге, перезагрузка привела к автоматической деактивации. При этом добавлено, что "некоторые системы работают в штатном режиме".

В минувшее воскресенье "Берешит" успешно осуществил маневр в направлении Луны после отстыковки от ракеты-носителя. Но вот дальнейший его маневр в космосе уже не состоялся.

По первоначальным планам, космический корабль должен прилуниться в районе моря Спокойствия. Это объект на видимой части Луны, куда ранее спускались (или падали) некоторые аппараты, запущенные с Земли. В частности, в 1964 году на один из участков лунного моря Спокойствия рухнул американский "Рейнджер-6". При этом море Спокойствия называется местом первой высадки человека на естественном спутнике нашей планеты.

В каком состоянии конечной точки маршрута достигнет израильский аппарат, и достигнет ли вообще, представители израильских компаний-разработчиков прогнозов пока не дают.

Напомним, что речь идёт о "лунопрыге", о котором ранее сообщало "Военное обозрение" в одном из своих материалов.