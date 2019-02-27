Российские моряки отработали в Черном море отражение воздушной атаки

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Расчеты противовоздушной обороны малого ракетного корабля (МРК) "Орехово-Зуево" провели учение по отражению воздушной атаки в море, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"Расчеты ПВО МРК "Орехово-Зуево" ЧФ провели учение по отражению атаки авиации условного противника в одном из морских полигонов боевой подготовки в Чёрном море", - сказал А.Рулев.

Роль воздушного противника выполнял фронтовой бомбардировщик Су-24М из состава подразделений морской авиации флота. В ходе учений расчеты ПВО "Орехово-Зуево", находясь в акватории Черного моря, обнаружили и взяли на сопровождение неопознанную воздушную цель, которая не отвечала на запросы "свой-чужой" и выполняла атакующие маневры.

"Личный состав артиллерийской боевой части отразил атаку авиации и условно ее уничтожил из вооружения корабля. Экипаж Су-24М в свою очередь выполнил заход на боевой курс и произвел условное бомбометание по кораблю", - сказал представитель ЧФ.