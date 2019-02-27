Индийские власти заявили об уничтожении с воздуха лагеря боевиков в Кашмире

По данным западных СМИ, удар был произведен на пакистанской стороне Линии контроля

Дели. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - ВВС Индии во вторник утром нанесли удар по "самому крупному" лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в районе Кашмира и полностью его уничтожили, сообщил сайт издания "Хиндустан таймс" со ссылкой на секретаря по иностранным делам МИД Индии Виджая Гокхале.

Он уточнил, что удар осуществлялся исключительно по лагерю боевиков, и индийские военные принимали меры, чтобы мирные жители в ходе операции не пострадали.

По словам В.Гокхале, в результате удара было уничтожено большое число боевиков, включая командиров.

В свою очередь западные СМИ отмечали, что удар был произведен на пакистанской стороне Линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.

Ранее представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур обвинил Дели в том, что самолеты индийских ВВС вторглись в пакистанское воздушное пространство в районе Кашмира.

Сообщение о нарушении генерал распространил в "Твиттере", где утверждал, что, "столкнувшись со своевременным и эффективным ответом пакистанских ВВС", все индийские самолеты покинули пакистанское воздушное пространство.