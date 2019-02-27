Войти
27.02.2019
Интерфакс-АВН

Индийские власти заявили об уничтожении с воздуха лагеря боевиков в Кашмире

411
0
+1
Истребитель Дассо "Мираж-2000" ВВС Индии
Многоцелевой истребитель Дассо "Мираж-2000" ВВС Индии.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

По данным западных СМИ, удар был произведен на пакистанской стороне Линии контроля

Дели. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - ВВС Индии во вторник утром нанесли удар по "самому крупному" лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в районе Кашмира и полностью его уничтожили, сообщил сайт издания "Хиндустан таймс" со ссылкой на секретаря по иностранным делам МИД Индии Виджая Гокхале.

Он уточнил, что удар осуществлялся исключительно по лагерю боевиков, и индийские военные принимали меры, чтобы мирные жители в ходе операции не пострадали.

По словам В.Гокхале, в результате удара было уничтожено большое число боевиков, включая командиров.

В свою очередь западные СМИ отмечали, что удар был произведен на пакистанской стороне Линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.

Ранее представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур обвинил Дели в том, что самолеты индийских ВВС вторглись в пакистанское воздушное пространство в районе Кашмира.

Сообщение о нарушении генерал распространил в "Твиттере", где утверждал, что, "столкнувшись со своевременным и эффективным ответом пакистанских ВВС", все индийские самолеты покинули пакистанское воздушное пространство.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Похожие новости
10.11.2017
Росгвардия научит индийцев воевать в горах
05.12.2014
ВПК Украины и России ведут борьбу за пакистанский рынок
14.11.2014
Глава военного ведомства Индии призвал не кликушествовать
02.04.2012
Москва и Париж: взаимный отказ от первого ядерного удара
11.08.2009
В Индии начнется лицензионное производство танков Т-90
22.07.2009
Модернизация индийских истребителей МиГ-29
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 16:59
  • 1
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 27.02 16:56
  • 2
Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет
  • 27.02 16:52
  • 1
Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России
  • 27.02 16:41
  • 1
Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия
  • 27.02 16:28
  • 80
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 27.02 16:24
  • 1
Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с истребителем Су-35
  • 27.02 15:16
  • 5
Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль
  • 27.02 15:16
  • 15
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 15:05
  • 4
Арсенал шестого поколения
  • 27.02 15:04
  • 17
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 27.02 14:49
  • 1
Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом
  • 27.02 14:35
  • 4
Зашел ум за рейтинг
  • 27.02 14:25
  • 1
Сладкий сон в тени самолета-разведчика
  • 27.02 14:22
  • 1
Отряд кораблей СФ во главе с "Адмиралом Горшковым" отправился в Атлантику
  • 27.02 14:17
  • 1
Планы "Вертолетов России" создать пятиместную машину позволят отказаться от американских "Робинсонов" - Борисов