Индийские власти заявили об уничтожении с воздуха лагеря боевиков в Кашмире
По данным западных СМИ, удар был произведен на пакистанской стороне Линии контроля
Дели. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - ВВС Индии во вторник утром нанесли удар по "самому крупному" лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в районе Кашмира и полностью его уничтожили, сообщил сайт издания "Хиндустан таймс" со ссылкой на секретаря по иностранным делам МИД Индии Виджая Гокхале.
Он уточнил, что удар осуществлялся исключительно по лагерю боевиков, и индийские военные принимали меры, чтобы мирные жители в ходе операции не пострадали.
По словам В.Гокхале, в результате удара было уничтожено большое число боевиков, включая командиров.
В свою очередь западные СМИ отмечали, что удар был произведен на пакистанской стороне Линии контроля - демаркационной линии между Индией и Пакистаном.
Ранее представитель Вооруженных сил Пакистана генерал Асиф Гафур обвинил Дели в том, что самолеты индийских ВВС вторглись в пакистанское воздушное пространство в районе Кашмира.
Сообщение о нарушении генерал распространил в "Твиттере", где утверждал, что, "столкнувшись со своевременным и эффективным ответом пакистанских ВВС", все индийские самолеты покинули пакистанское воздушное пространство.
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