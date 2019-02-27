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27.02.2019
Интерфакс-АВН

Бомбардировщики и истребители подняли по тревоге в трех регионах России

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Су-34
Бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) подняты по учебной тревоге, сообщает пресс-служба ЗВО.

"В Воронежской, Курской и Тверской областях экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО подняты по тревоге и приступили к перебазированию на оперативные аэродромы в рамках проведения летно-тактического учения", - сказали в пресс-службе.

Дислоцированные в Воронеже бомбардировщики Су-34 в ходе первого этапа учения преодолеют свыше 500 км до оперативного аэродрома в Тверской области, где совершат дозаправку и вылетят для отработки учебно-боевых задач на полигоне.

В ходе проведения активной фазы учения летчики отработают задачи по противодействию наземным силам радиоэлектронной борьбы условного противника, использующим системы РЭБ семейства "Красуха", преодолеют систему противовоздушной обороны условного противника, в качестве которого выступят расчеты ЗРК С-300ПМ, и вступят в "воздушный бой" с экипажами истребителей Су-30СМ и МиГ-31БМ.

"На заключительном этапе экипажи поразят цели и осуществят практическое бомбометание бетонобойными бомбами "БетАБ-500", позволяющими уничтожить укрепленные подземные командные пункты и бункеры, а также уничтожат наземные цели, имитирующие живую силу противника неуправляемыми реактивными снарядами", - отметили в пресс-службе.

Всего в ходе учения задействовано более 15 самолетов оперативно-тактической авиации ЗВО, свыше 60 единиц специальной техники связи, РЭБ, ПВО, а также около 500 военнослужащих летного и технического состава авиационных полков ЗВО, дислоцированных в Воронежской, Курской и Тверской областях.

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