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27.02.2019
ЦАМТО

На форуме "Армия-2019" будут продемонстрированы перспективные инженерные средства разведки

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IV Международный военно-технический форум Армия-2018 в Кубинке
IV Международный военно-технический форум Армия-2018 в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 26 февраля. Инженерные войска на "Армии-2019" продемонстрируют линейку современных и перспективных средств инженерной разведки, в том числе и те, работа которых основана на комплексировании физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих средах.

В частности, посетителям и участникам форума представят подповерхностный обнаружитель ППО-2И, позволяющий находить мины и самодельные взрывные устройства, глубинный металлодетектор МГ-1И, предназначенный для обнаружения боеприпасов на глубинах до пяти метров, перспективный индукционный миноискатель ИМП-3, позволяющий обнаруживать взрывные устройства в водной среде на глубинах до 10 метров, переносной магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, предназначенный для обнаружения ферромагнитных объектов типа невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой, а также конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, предназначенный для взрывания электрическим способом противопехотных осколочных мин и зарядов взрывчатых веществ.

Все перечисленные средства прошли апробацию в ходе выполнения задач на территории Сирийской Арабской Республики, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX
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